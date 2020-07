Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul modular, secție externa a Spitalului „Victor Babeș”, a fost reactivat de urgența de primarul general Gabriela Firea. Decizia a fost luata avand in vedere evoluția epidemiei. Gabriela Firea spune...

- Gabriela Firea a decis activarea, in regim de urgenta, a spitalului modular - sectie externa a spitalului Victor Babes - construit in urma cu doua luni de Compania Municipala de Consolidari a Primariei Capitalei, avand in vedere evolutia pandemiei de Covid-19.

- Primaria Capitalei a anuntat, luni seara, ca primarul general Gabriela Firea a dispus deschiderea spitalului modular construit in curtea Spitalului Victor Babes. In prima faza vor fi disponibile 100 din cele 500 de paturi. De asemenea, Primaria Capitalei suplimenteaza si paturile de ATI pentru pacientii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vorbeste de „manipulare si dezinformare” in ceea ce priveste raportarea a 100 noi cazuri de pacienti cu COVID-19 in Bucuresti, ea sustinand ca doar zece bolnavi au fost internati la Spitalul „Victor Babes” si intreband ce s-a intamplat cu restul de 90.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca va pune la dispoziția bucureștenilor care au nevoie de test COVID-19 pentru a merge in destinații de vacanța, precum Grecia, un test gratuit pentru depistarea Sars-CoV-2. Edilul a explicat ca testele vor fi de tip antigen,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut marți seara un anunț surprinzator. Ea a spus ca iși va retrage candidatura pentru un nou mandat de edil al Capitalei, daca „domnii de pe centru-stanga” - aluzie la Robert Negoița și Victor Ponta - au un scor in sondaje mai mare decat are ea.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța finalizarea in toamna acestui an a Proiectului Park&Ride Cora Pantelimon. Edilul anunța ca nu este vorba doar de o parcare supraetajata, ci de un nod intermodal, un proiect care va reconfigura zona pentru ca este vorba și de terminale pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine, sambata, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a atras atentia ca este interzisa organizarea de spectacole in spatii inchise, ca la teatru virusul e ...