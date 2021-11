Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a declarat vineri ca Ministerul Muncii a primit la rectificarea bugetara suma de 2,7 miliarde lei pentru pensii, salarii si alocatii, plus 269 milioane lei pentru compensarea facturilor de energie. Suma este mai mare decat cea anuntata in cele doua proiecte de rectificare…

- Ministrul a precizat ca Guvernul a alocat fonturile necesare pentru a face plata pensiilor, salariilor si alocațiilor la timp si integral. Solutii, spune Gabriela Firea, s-au gasit si pentru compensarea facturilor la energie si gaze pentru ca romanii sa se poata pregati pentru sarbatorile de iarna.„Ne…

- Deși s-a dat o lege și s-au facut promisiuni, romanii ar putea sa nu mai primeasca niciun fel de ajutor financiar din parte statului. Mai exact, experții in energie vin cu un avertisment: Guvernul nu are bani pentru plafonarea prețurilor la energie sau pentru compensarea facturilor la utilitați. In…

- Guvernul a aprobat joi, printr-o hotarare, alocarea a 310.426.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Executivului in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in 31 de unitati administrativ-teritoriale. Potrivit…

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. “Un efort realist si sustenabil bugetar pentru anul viitor inseamna: cresterea alocatiilor cu 20% de…

- Potrivit Realitatea Plus, circa 3 milioane de romani nu vor beneficia de prevederile legii compensarii, pentru ca nu se vor incadra in consumul stabilit. Pe de alta parte, Guvernul estimeaza ca 6 milioane de familii vor beneficia de aceste reduceri, fara sa fie nevoite sa faca vreun demers.Pe perioada…

- „Am aprobat OUG cu privire la compensarea pretului la energie electrica si gaze naturale. Vorbim despre o compensare de 5,2 milioane de gospodarii la energie electrica, aproximativ 13 milioane de romani si de 2,2 milioane de gospodarii conectate la reteaua de gaze, aproximativ peste 65 la suta din totalul…

- Compensarea facturilor la gaze si la energie electrica, discutata la guvern Foto arhiva Compensarea facturilor la energia electrica și gazele naturale, în contextul creșterii prețului la energie, a fost discutata astazi, la Guvern. Ordonanta de urgenta elaborata…