- Gabriela Firea a anuntat, la Antena 3, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Capitalei din partea Partidului Social Democrat. "Daca sunt sanatoasa - ceea ce sunt acum si multumesc bunului Dumnezeu si...

- ​​​​​​​Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precizeaza ca reabilitarea peisagistica a Parcului Cismigiu nu vizeaza defrisari ale unor arbori cu valoare istorica si sustine ca reprezentanti ai USR ar fi indus in eroare mai multi oameni de cultura, "de imaginea carora se folosesc pentru a derula…

- Fondatoarele ”Daruiește Viața” au afirmat, la Digi24, ca nu au avut nicio problema pana cand primarul general a distribuit postarea Danei Budeanu pe Facebook, pentru ca au precizat ca nu au avut nevoie de nimic de la Primaria Capitalei. Gabriela Firea considera ca mesajul celor doua fondatoare…

- Primaria Capitalei nu va termina pana la finalul anului lucrarile de largire a strazii Fabrica de Glucoza, asa cum a anuntat initial primarul Gabriela Firea si cum prevede contractul incheiat cu constructorul. Pana la respectivul termen se vor deschide circulatiei doua benzi, a declarat Gabriela Firea.…

- "Am avut de multe ori tentatia de a pleca sau de a incerca o varianta independenta, au fost si alte partide care mi-au spus ca ar trebui, la anul, sa candidez la pozitia de primar general din partea altei formatiuni politice, pentru ca PSD este un partid in care se arunca cu pietrele in fiecare zi,…

