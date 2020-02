Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta, joi ca a primit numeroase sesizari de la bucurestenii din Nord-Vestul orasului cu privire la un miros deranjant care s-ar degaja de la depozitul de deseuri Rudeni-Chiajna. Firea afirma ca a cerut o pozitie oficiala de la Ministerul Mediului, cu…

- "Cred ca PSD are nevoie de un lider care sa puna impreuna cu noi osul la treaba, care sa ne uneasca si nu sa ne dezbi9ne, care sa stea putin in concediu si in week-end si sa fie alaturi de noi si alaturi de oameni" a afirmat FIea duminica dupa aiaza, la Conferinta extraordinara a PSD Bucuresti.…

- Asociația Salvați Bucureștiul, inființata de Nicușor Dan, a caștigat in prima instanța procesul prin care obliga Primaria Capitalei sa publice proiectul de reamenajare a Parcului Cișmigiu. In iulie 2019, Gabriela Firea anunța reamenajarea Parcului Cișmigiu. Un proiect cu un cost de 10 milioane de euro.…

- Alegerile pentru primaria Capitalei ii determina pe liberali sa recurga la variante de compromis pentru a caștiga competiția electorala in fața actualului primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea. Președintele liberal, Ludovic Orban, i-a propus lui Nicușor Dan, candidatul independent sprijinit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca de la Ministerul Finantelor nu s-au virat banii pentru salariile angajatilor Primariei Municipiului Bucuresti si ai institutiilor subordonate."Nu s-a virat niciun leu, nu stim ce sanse sunt in continuare. Este o premiera absoluta.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, apare intr-o filmare pe Facebook, din biroul de la Primaria Capitalei, in care se vede un calorifer electric.„Se apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sanatate și multe blocaje financiare și administrative. Dar, nu dezarmam…

- Nicușor Dan a declarat, sâmbata, în contextul în care va fi cel mai probabil desemnat drept candidat la Primaria Capitalei din partea USR, ca propune o campanie electorala preliminara pentru Primaria București, dezbateri între candidați și sondaje de opinie care sa indice candidatul…

- Primaria Capitalei anunta ca Uniunea Salvati Romania a pierdut definitiv procesul pe care i l-a intentat, in urma unui incident din 2017, primarului general, Gabriela Firea, pentru atingerea adusa drepturilor la onoare, demnitate, reputatie si imagine, prin afirmatii denigratoare, defaimatoare si mincinoase.…