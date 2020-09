Gabriela Firea anunţă că este dispusă să aibă o dezbatere cu Nicuşor Dan "Eu voi participa la dezbatere, vedem daca va veni dumnealui, probabil va inventa ca are Covid. Nu stiu daca are covid, dar probabil va inventa ca e pozitiv. (...) Nu cred ca va veni la o dezbatere cu mine pentru ca nu va avea ce argumente sa aduca. Va inventa un test pozitiv sau ca a stat alaturi de o persoana pozitiva si trebuie sa se izoleze. Am aflat ca a avut persoane pozitive in staff si nu s-au izolat. Avem si fotografii si vor fi publicate la momentul potrivit, cu persoane ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Gabriela Firea a anuntat, joi, 17 septembrie, ca va participa la dezbaterea de saptamana viitoare cu Nicusor Dan, pe care vrea sa-l intrebe ce lista de consilieri generali va vota, fiind „un candidat independent, sustinut de PNL si USR PLUS". Firea crede, insa, ca Nicusor Dan nu se va prezenta la dezbatere…

- Gabriela Firea a anuntat, joi seara, ca va participa la dezbaterea de saptamana viitoare cu Nicusor Dan pe care vrea sa-l intrebe ce lista de consilieri generali va vota, fiind ”un candidat independent, sustinut de PNL si USR PLUS”. ”Eu cred ca are o dilema”, sustine Firea, afirmand ca parte din…

- "Eu voi participa, nu știu daca va veni dumnealui, probabil va inventa ca are COVID-19. Deci, eu voi participa!", a spus Gabriela Firea. Citeste si: Gabriela Firea: "Voi depune o plangere impotriva celor care ii fac campanie lui Nicusor Dan" Candidatul sustinut de USR-PLUS la Primaria…

- Mai mult, candidatul dreptei o acuza pe Firea ca isi face campanie folosind milioane de lei din banii bucurestenilor. "Asa cum banuiam, candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica alaturi de mine, in conditiile in care suntem singurii candidati cu sanse de a castiga alegerile",…

