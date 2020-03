Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat, la Marius Tuca Show, ca in opinia ei vor fi amanate alegerile locale. Primarul general al Capitalei a precizat ca de anticipate nici nu se mai pune problema și considera ca ar fi „desuet” ca politicienii sa-și faca reclama la obiective politice in perioada coronavirusului.„Cred…

- Ziarul Unirea Guvernul Orban ia in calcul amanarea alegerilor locale pana in septembrie. Parlamentare anticipate tot in septembrie – SURSE Premierul Ludovic Orban analizeaza ca varianta de lucru amanarea organizarii alegerilor locale, din cauza starii de urgența care urmeaza sa fie declarata la inceputul…

- Alegerile locale ar urma sa fie organizate in luna septembrie, concomitent cu alegerile parlamentare, care ar deveni astfel alegeri anticipate. Criza epidemiei de coronavirus ar face imposibila desfașurarea campaniei electorale pentru alegeri in luna mai sau iunie, mai ales ca autoritațile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat marți un raport al Institutului Național de Sanatate Publica in care sunt mai multe recomandari pentru combaterea poluarii din București. Printre acestea, intreruperea circulației pe anumite artere atunci cand se depașesc limitele admise…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca Guvernul Orban ar fi acordat facilitati fiscale ''doar anumitor societati private, nu intregului mediu de afaceri'', fiind discriminati pozitiv ''doar afaceristi alesi pe spranceana''. Declaratia vine in contextul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat joi proiectele Guvernului de a organiza alegeri anticipate sau alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, prin care spune ca s-ar cheltui "multi bani". "Asta da veste rea pentru romani! Unde s-au dus toate promisiunile desarte? Unde sunt…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, marti, ca este "grav" tot ceea ce se intampla in tara in ultima perioada, argumentand ca "nu mai sunt bani de pensii, de salarii, de alocatii, de spitale, de autostrazi", scrie Agerpres. "Este grav tot ceea ce se intampla in tara, in…

- Primarul general Gabriela Firea i-a cerut ministrului Transporturilor sa schimbe mersul trenurilor, astfel încât bariera CFR din Pipera sa nu mai îngreuneze traficul la orele de vârf. Drumul invocat de primarul Capitalei face legatura…