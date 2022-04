Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a declarat ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro. Programul de fertilizare in vitro a fost introdus in…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a transmis, marti, ca se bucura ca programul de fertilizare in vitro a fost introdus in planul de masuri "Sprijin pentru Romania", si ca in urmatoarele doua-trei luni, vor face primele decontari, iar cuplurile cu astfel de probleme incep procedurile. Fii…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat luni ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat, astazi, 12 aprilie printr o postare pe Facebook, ca 5000 de proceduri de fertilizare in vitro vor fi decontate total, in acest an, pentru cuplurile care se lupta cu infertilitatea.Postarea integrala de pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea Romania trece…

- Ajutor pentru cuplurile infertile: Cați bani va deconta statul pentru procedura de fertilizare in vitro Ajutor pentru cuplurile infertile: Cați bani va deconta statul pentru procedura de fertilizare in vitro In cursul serii de luni, 11 aprilie, Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat ca va continua…

- Romanii arestați in Danemarca dupa ce bebelușul lor a ajuns la spital au fost eliberați, a anunțat marți Gabriela Firea, ministrul Familiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a declarat duminica, 12 februarie, intr-o conferința de presa, ca propunerea prezentata de liderul PNL, Florin Citu, de reducere a TVA-ului , a fost respinsa de liberali atunci cand social-democrații au avansat aceasta varianta in coaliție pentru TVA-ul la…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, a solicitat, sâmbata, liderilor social-democrati Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, si Gabriela Firea, ministru al Familiei, "sa-l opreasca din actiunile ilegale" pe seful de sindicat de la STB care le este coleg de partid.”Le cer lui Marcel Ciolacu…