Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Varșovia, ca Romania nu are informații de acțiuni „iminente” in Republica Moldova și ca statul roman este dispusa sa ajute Chișinaul „in orice scenariu”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Varșovia, dupa summitul NATO in format București 9, ca pentru ca „ajutorul dat de alții sa ajunga in Ucraina”, „credem ca intr-un razboi este important sa faci lucrurile așa cum trebuie”, in contextul in care Romania nu comunica oficial multe informații…

- Romania are un program important pentru modernizarea garilor cu ajutorul fondurilor europene, fiind prioritizate cele din zonele turistice, atat de pe litoral, cat si din statiunile montane, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Ionut Cristian Savoiu, informeaza…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a spus, la Bruxelles, ca Volodimir Zelenski participa, efectiv, astazi, la sedinta Consiliului European. Astazi, in ședința Consiliului European, la Bruxelles, se discuta despre Ucraina si ca vor exista intalniri in formate restranse cu presedintele Ucrainei, iar…

- Social In decembrie 2022, Casa Județeana de Pensii Teleorman a facut plați pentru 92.518 de pensionari / S-au acordat 455 ajutoare de deces ianuarie 31, 2023 14:16 Marți, 31 ianuarie, s-a desfașurat sedinta ordinara a Colegiului Prefectural, organizata la nivelul județului Teleorman. Pe ordinea de…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat in vizita la București, si-a exprimat recunostinta, in intalnirile avute joi cu oficiali romani, pentru ajutorul acordat „in aceste timpuri complicate”. „Ma bucur sa revin la Bucuresti unde am avut de dimineata placerea de a ma intalni…

- Distribuirea voucherelor de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro va incepe. Cine poate beneficia de ajutorul de la stat Distribuirea voucherelor de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro va incepe. Cine poate beneficia de ajutorul de la stat Voucherele de 15.000 de lei vor incepe sa fie distribuite…

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a atras atenția asupra efortului Romaniei privind ajutorul acordat Republicii Moldova și cel pentru Ucraina, prin asigurarea transportului de cereale ucrainene și primirea refugiaților.