Gabriela Firea, anunț DECISIV: Ce planuri are pentru 2024. Ce spune despre candidatura la Președinție „Eu le mulțumesc tuturor celor care au incredere in mine și care nu s-au lasat pacaliți de atacurile mincinoase la adresa mea, a soțului meu, a echipei mele. (…) Imi doresc foarte mult sa fiu sanatoasa și eu, și familia mea, și colegii mei și sa pot candida in 2024 sa candidez la alegerile locale pentru un nou mandat de primar general și sa continui toate proiectele incepute in primul mandat și abandonate din pacate de domnul Dan și sa recuperez și intarzierile domniei sale, pentru ca a dovedit ca nu cunoaște administrație și a dovedit ca nu-i pasa de oameni, nu-i pasa de cetațeni”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a reiterat, sambata, 1 ianuarie, la Romania TV , ca in 2024 va candida pentru un nou mandat de primar general al Bucureștiului, pentru a finaliza „proiectele incepute și abandonate de domnul Nicusor Dan”. Gabriela Firea a declarat de mai multe ori ca iși dorește…

- Cu baloane galbene (culoarea partidului de la guvernare, PAS, n.r.), spargandu-le rand pe rand, deputatii Blocului Comunistilor si Socialistilor au criticat activitatea presedintelui Maia Sandu in primul an de mandat, mentionand ca, asa cum se sparg baloanele, s-au spulberat si sperantele oamenilor.…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca Legea Bugetului pentru anul 2022 aduce mari probleme in București, asta pentru ca Primaria Capitalei nu va putea asigura toate serviciile. Nicușor Dan susține ca in aceste condiții va fi nevoie de taieri serioase și cere partidelor sa ia o decizie asumata.…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, care trece printr-o criza politica dificila, a asigurat Wall Street Journal ca nu a discutat cu Joe Biden despre alegerile prezidențiale din 2024 și, în special, despre o candidatura a președintelui în acest scrutin, citeaza AFP.Biden,…

- Eric Zemmour isi anunta candidatura in alegerile prezidentiale franceze din 2022Polemistul Eric Zemmour si-a anuntat marti candidatura in alegerile prezidentiale franceze din 2022 intr-o inregistrare video postata pe retee de socializare, relateaza Le Figaro.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca isi doreste un nou mandat de primar, deoarece in administratia locala "lucrurile se petrec foarte lent", anunța Agerpres. In acest sens, a oferit exemplul celor zece drumuri radiale care ar urma sa lege artere din Capitala de actuala centura,…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, le raspunde celor care cred ca a fost atras intr-o capcana și nu va reuși sa formeze o majoritate pentru un guvern nou: „Principala greșeala a politicienilor este ca au crezut mereu ca totul este despre ei”. Dacian Cioloș scrie, marți, pe Facebook, ca a primit…