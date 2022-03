Stiri pe aceeasi tema

- Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine și alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea: „nu trebuie sa ne panicam la prima veste neverificata și sa golim rafturil

- Studentii ucraineni refugiati in tara noastra vor beneficia de burse in aceleasi conditii ca studentii romani, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Avem in pregatire un proiect de hotarare de guvern prin care acesti refugiati ucraineni – de cetatenie ucraineana…

- Romanii ar putea avea pana la cinci zile libere, in aceasta perioada de criza umanitara aparuta pe fondul razboiului din Ucraina.Mai exact, angajații Senatului care vor face activitați de voluntariat vor putea beneficia de maxim cinci zile libere platite pe luna, pe perioada crizei umanitare generate…

- Intrunit miercuri in ședința, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a hotarat sa interzica folosirea artificiilor și a altor materiale asemanatoare in intreg județul, timp de o luna.

- Astazi s-a implinit o saptamana din momentul in care Rusia a patruns in Ucraina pentru a o ataca. Cu toate astea, țara vecina Romaniei nu s-a lasat invinsa, iar președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

- In ziua in care Ucraina a fost invadata de Rusia, lumea fotbalului s-a coalizat și a transmis mesaje de pace. Ruslan Malinovski, mijlocaș ofensiv ucrainean, a reușit sa marcheze doua goluri in doua minute pentru Atalanta, in meciul cu Olympiakos din Europa League, caștigat de bergamasci cu 3-0. Malinovski…

- Daca pana acum mai exista o speranța ca prețurile la gaze și energie, fie sa scada, fie sa se gaseasca o modalitate de fi echilibrate, pe fondul escaladarii situației din Ucraina, lucrurile tind sa se schimbe, și nu in bine. Cu toate astea, copartenerii de la guvernare, PSD, prin vocea liderului de…

Patriarhul Daniel a facut un apel la incetarea razboiului in Ucraina si spune ca se roaga pentru pace.