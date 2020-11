Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Prahova Laura Fulgeanu-Moagher considera ca primul ministru si ministrul Sanatatii ar trebui sa demisioneze dupa tragedia de la Piatra Neamt. Moagher a subliniat faptul ca, inca de la inceputul pandemiei, Guvernul a pasat responsabilitatea pe umerii autoritatilor locale iar lipsa…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, critica dur decizia de inchidere a piețelor inchise. Firea spune ca legumele putrezesc in vreme ce producatorii autohntoni au probleme grave din cauza inchiderii piețelor. "Legumele putrezesc pe camp. Orban tine pietele inchise, in continuare. Cu…

- Gabriela Firea reactioneaza la declaratiile lui Tanase Stamule, consilier al premierului Orban, cu privire la pensii. Dupa ce Stamule a afirmat ca este o nebunie sa cresti pensiile cu 40%, iar Guvernul PNL a acordat o majorare mai consistenta decat cea acordata in Germania (14% vs. 3,8%), Firea pune…

- "In ultima luna de guvernare, Orban pustieste economia si ii saraceste pe oameni. Face calcule cu cat sa majoreze TVA-ul, nu daca. Majorarea TVA ii afecteaza direct pe romanii cu venituri mici si medii. Refuzul PNL de a prezenta Bugetul confirma cu certitudine ceea ce am aflat de la oameni care lucreaza…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, referitor la auditul la Primaria Capitalei, ca nu este o noutate ca situatia financiara a PMB este dificila si asta inseamna ca „din pacate, domnul Orban nu a vrut sa ma creada pe cuvant”. Ea a explicat ca a formulat multe adrese catre seful Executivului…

- "In lumea civilizata, s-au gasit solutii adecvate pentru elevi si profesori. La noi, guvernul perturba si constrange educatia. Iata inca o mostra de dispret si incompetenta marca Anisie - Pepsiglas. Mai multe asociații ale elevilor cer Ministerului Educației sa retraga noile declarații-angajament…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, ca plafonul alocat pentru achiziția de echipamente medicale din fonduri externe nerambursabile s-a majorat de la 350 de milioane euro, la 1,2 miliarde de euro, anunța MEDIAFAX.Marcel Boloș a declarat ca plafonul alocat pentru…

- Firea a enumerat, miercuri seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, investitiile facute in domeniul sanatatii in Bucuresti, spunand ca acestea s-au dovedit folositoare in contextul actual. Intrebata daca a primit bani de la Guvern pentru aceste investitii, Firea a spus ca nu…