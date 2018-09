Stiri pe aceeasi tema

- Firea spune ca a fost urmarita de o mașina, in timp ce mergea cu familia la o petrecere. Primarul Capitalei a precizat, luni, la Digi24, ca nu este mulțumita de raspunsul dat de liderul PSD, la acuzația sa ca o spioneaza, inclusiv la Primaria Capitalei. Firea afirma ca nu il crede pe Liviu Dragnea…

- Gina și Ionuț Tudosa din comuna Borca, județul Neamț, sunt doi soți ca mulți alții, care au plecat din țara o perioada pentru ca așa era valul. Dar in anul 2014 au lasat Marea Britanie pentru dorul bucatelor sanatoase și gustoase din copilarie. Astfel, a luat naștere pe o gura de rai mica ferma Pietroasa,…

- Daca „romanii de pretutindeni” reconsidera cifra, se mai poate discuta... Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Nicoleta Luciu vorbește in trei limbi cu copiii ei. Mama model, fosta vedeta de televiziune se ocupa intens de educația celor mici, pe care ii crește, in liniște, la Miercurea Ciuc. Ramasa fara contracte cu televiziunea, vedeta s-a mutat la Miercurea Ciuc și duce o viața liniștita, departe de lumina…

- Cei doi barbați care l-au rapit, joi, pe baiatul de 15 ani in Vaslui ar fi de origine franceza, iar mașina in care a fost urcat ar fi una de culoare alba, spune tatal copilului. Barbatul crede ca in spatele rapirii fiului sau ar sta chiar mama copilului, care, in ultimele zile, i-ar fi amenințat rudele…