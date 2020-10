Gabriela Firea, acuzații grave la adresa lui Florin Cîțu: E de râs Primarul in funcție al Bucureștiului, Gabriela Firea, susține ca declarațiile ministrului de Finanțe, Florin Cițu, despre controlul la PMB, sunt „de ras”, precizand ca acesta a fost un „control politic”. “Din pacate, aceasta campanie pentru parlamentare va fi la fel de mincinoasa si urata ca si campania pentru alegerile locale (…) Referitor la afirmatiile de azi ale domnului ministru Citu nu pot sa spun decat ca e de ras, realmente este de ras. Nu a gasit absolut nimic, a inceput un control politic in decembrie anul trecut, au plecat inspectorii la Ministerul de Finante asa cum au venit si s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Din pacate, aceasta campanie pentru parlamentare va fi la fel de mincinoasa si urata ca si campania pentru alegerile locale (...) Referitor la afirmatiile de azi ale domnului ministru Citu nu pot sa spun decat ca e de ras, realmente este de ras. Nu a gasit absolut nimic, a inceput un control politic…

- Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a anunțat ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputaților la București. “Presedintele partidului candideaza in Bucuresti”, a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. Orban a mai spus ca liberaluu vor depune listele cu semnaturi pe 20 octombrie, iar…

- Nicușor Dan, candidatul susținut la Primaria Capitalei de PNL și USR, a dezvaluit care au fost cele mai grele momente din campania electorala. Nicușor Dan a recunoscut ca l-a demoralizat momentul in care a fost difuzata inregistrarea cu un afacerist. “Trebuie sa recunosc ca m-a descumpanit momentul…

- "Mi s-a parut mai important decat sa-mi mențin aura de invincibil participarea la o competiție corecta. A nu participa la aceste alegeri mi s-a parut un non-combat, ca și cum am vandut meciul. Dupa mintea unora trebuia sa facem un non-combat", a afirmat Traian Basescu, la Hotnews. Traian Basescu:…

- In contextul in care a mai ramas doar o saptamana pana la inceperea școlii, iar copiii, parinții și cadrele didactice inca așteapta sa afle oficial ce vor decide autoritațile centrale cu privire la modul in care se vor relua cursurile, la Primaria Capitalei a avut loc o ședința importanta. Este vorba…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului, partid care a adus "minciuna, coruptie, prostie, incompetenta si o lipsa crasa de respect fata de omul obisnuit". Liderul liberalilor a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea…

- ALEGERI LOCALE 2020. PRO Romania și București 2020 au batut palma. Victor Ponta și Robert Negoița au stabilit ca partidele lor sa aiba candidați comuni la Primaria Capitalei, la sectoare, dar și la Consiliul General al Municipiului București și la consiliile de sector. Alianța se va numi București…

- Medicul a precizat ca "acesti copii trebuie sa fie cat mai aproape de viata lor scolara reala care presupune si interactiunea cu ceilalti copii, adica sa nu incercam sa ii transformam in niste cititori de tablete". De asemenea, Alexandru Rafila a declarat la Digi24 ca trebuie luate masuri…