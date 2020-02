Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca are convingerea ca actualul primar general, Gabriela Firea, nu mai are cum sa castige alegerile in Capitala dupa ce, in ultimii doi ani, au fost facute mai multe sondaje care indica acest lucru."Am facut sondaje in Bucuresti in…

- Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca are convingerea ca actualul primar general, Gabriela Firea, nu mai are cum sa castige alegerile in Capitala dupa ce, in ultimii doi ani, au fost facute mai multe sondaje care indica acest lucru.

- Trusele de prim-ajutor pentru persoanele care locuiesc in cladirile cu bulina roșie sunt obligatorii, a spus primarul general al Capitalei. Gabriela Firea a declarat ca in acest caz va respecta legea și va asigura prezența acestora in imobilele cu risc seismic. Primarul general a declarat ca a consolidat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca energia termica este infrastructura critica si nu poate fi oprita "ca decide un domn de la ELCEN care considera ca Primaria Capitalei nu mai are...

- Ministrul Mediului Costel Alexe si primarul general Gabriela Firea au avut, marti seara, un schimb de replici cu privire la poluarea din Capitala, cel dintai reprosandu-i ca Primaria nu a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului. "Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti", ii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va actiona in continuare pe plan local pentru a asigura un buget "multumitor" pentru spitalele din Bucuresti, chiar daca nu are sustinere in acest sens...

- Primaria Capitalei a cerut suma de 677 de milioane de lei de la bugetul statului, iar premierul Ludovic Orban a catalogat asta drept „o neobrazare”.Gabriela Firea, primarul Capitalei, i-a replicat azi, in direct la Antena 3, ca nu citește legislația și de aceea nu știe ca primaria are dreptul sa ceara…

- "Ce-i porcaria asta, doamna Firea? Cum e posibil sa nu aiba oamenii din București caldura și apa calda de trei saptamani?? Mai ramane sa le taiați curentul și intoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! Dupa 30 de ani, oamenii stau iar in frig? Va laudați cu cel mai mare targ de Craciun din Europa,…