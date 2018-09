Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata, ca nu știe daca Liviu Dragnea se afla in spatele acțiunilor legate atacul ministrului de Interne la adresa prefectului, dar a lasat sa se ințeleaga ca nu e strain de asta, spunand ca ministrul s-a cosultat in trecut de multe ori cu Dragnea."M-am…

- Liderii PSD s-au reunit sambata la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), dupa ce vineri mai multi lideri PSD s-au intalnit intr-o sedinta restransa cu intentia de contesta azi autoritatea presedintelui PSD. Inaintea sedintei,...

- Dezvaluiri uluitoare din ședința de taina pe care Liviu Dragnea a avut aseara cu nemulțumiții din partid. Vorbim despre o adevarata lovitura de teatru din care liderul PSD a ieșit mai mult decât șifonat.

- Omul de afaceri Nelu Iordache a lansat duminica seara o serie de acuzatii in emisiunea "Controverse", realizata la B1 de Andrei Badin. Iordache l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca l-ar fi arestat pentru a-i lua afacerile, printre care și compania aviatica Blue Air."In spatele arestarii…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, contrazice acuzatiile conform carora nu ar avea pozitii impotriva Partidului Social Democrat si nu ar fi "suficient de bun" pentru a se "lupta" cu primarul general, Gabriela Firea (PSD). "Sunt acuzat, in mod fals, ca nu am pozitii impotriva PSD. Raspund si…

- Surse politice au declarat pentru Știrile ProTV ca așa numita ”aripa Firea” din PSD va lansa declarații critice la adresa președintelui PSD Liviu Dragnea, dupa ce acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Unul dintre obiectivele celor care o susțin pe Gabriela Firea este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru achiziționarea celor 400 de autobuze, cumparate din Turcia, de la firma Otokar. Firea a explicat ca pana la finalul acestui an vor veni primele 100 de autobuze, iar restul de 300 vor veni pana la finalul anului 2019.”In…

- In PMP, partidul lui Traian Basescu nu este deloc liniște. Dupa ce mai mulți parlamentari au plecat la PSD, acum a bubuit un nou scandal in interiorul partidului.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit Kovesi in SUA Deputatul PMP, Doru Coliu, il…