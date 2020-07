Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza Ministerul Sanatații ca genereaza panica in randul populației spunand ca nu mai sunt locuri in spitalele din Capitala. Firea arata ca, din contra, in spitalele administrate de Primaria Capitalei sunt și suficiente paturi dotate cu ventilatoare.

”Mai multa organizare, mai putina manipulare! Se vorbeste despre o criza de ventilatoare. Dar unde au disparut? Erau anuntate vreo 3 000!Noi am achiziționat inca 25 de ventilatoare mecanice…