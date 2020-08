Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca premierul Ludovic Orban a purtat negocierile cu cei de la USR-PLUS in cladirea Guvernului, in sala Moldova, de la etajul 1. Abuz de functie! Abuz de putere! Abuz de incredere! Folosirea fondurilor publice pentru interese de partid! In stanga (sus) acum…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului". Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului. „Nu ma așteptam,…

- Partidul Social Democrat (PSD) a lansat noi acuzații grave asupra Guvernului condus de Ludovic Orban, in contextul creșterii numarului de imbolnaviri cu coronavirus și a crizei provocate de pandemie.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, susține ca Executivul manipuleaza și ascunde adevarul despre cifrele pandemiei de coronavirus. El arata ca PNL deține monopolul asupra tuturor datelor oficiale și blocheaza orice tentativa de a afla rezultate și din alte surse. ”Guvernul PNL manipuleaza…

- Premierul Romaniei lanseaza acuzații dure dupa conflictul dintre viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, candidatul PNL la Primaria Capitalei, Nicușor Dan. Ludovic Orban a declarat ca Gabriela Firea la trimis pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescula conferința lui Nicușor Dan sa faca…

- Proiectul „Testam pentru București” prevede un „sprijin financiar” in valoare de 200 de lei pentru fiecare persoana care va fi testata la coronavirus, cu teste de tip Real Time PCR, transmite Digi24. Cei care vor sa se ofere voluntari trebuie sa fie asimptomatici. Proiectul prevede testarea…