- Gabriela Firea a declarat la Antena 3 ca este urmarita in contextul campaniei electorale ce sta sa inceapa. "Ma astept la o campanie foarte murdara. Sunt filata, sunt urmarita. Sunt cautata acolo...

- Cap Limpede, stiri adevarate: Declaratii socante ale Primarul Capitalei, Gabriela Firea. Edilul leaga incidentul privind un troleibuz care a luat foc in mers ar de un fost consilier local al PNL, consilier care este coleg cu o serie de sindicalisti din STB, care s-au inscris in PNL Sector 6. Gabriela…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica la Antena 3 ca liderilor PSD li s-a comunicat in CEX-uri ca formațiunea are datorii de ordinul milioanelor de euro dupa campania prezidențiala a Vioricai Dancila. „Ne-au informat in cadrul unor ședințe CEX ca sunt datorii destul de mari, de ordinul…

- Data alegerilor locale ar trebui sa fie stabilita cu medicii, care știu cel mai bine cand pot fi chemați romanii la vot, a declarat, sambata, Gabriela Firea. Primarul Capitalei este de parere ca cea mai buna perioada este in luna septembrie.Firea a spus, sambata, la Antena 3, ca și-ar dori…

- „Sunt in totalitate contra susținerii examenelor naționale. Am primit o mulțime de scrisori de la elevi, parinți, care ne solicita noua sa oprim acest lucru, chiar daca nu avem putere sa facem ceva”, a spus Gabriela Firea . Ea crede ca se diminueaza foarte mult capacitatea și de concentrare și de echilibru…