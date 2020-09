Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru considera ca la nivel organizațional este dezastru, iar școlile, profesorii, parinții și elevii sunt lasați sa se descurce. In ceea ce privește sistemul hibrid, acesta susține ca reprezinta doar o soluție de avarie. Citește și: Modificari cu o zi inainte de inceperea anului…

- Monica Anisie a facut mircuri seara noi precizari legate d noul an scolar: "Incepand cu 14 septembrie vom reveni in spațiul școlii pentru a invața. (...) In ordinul comun emis impreuna cu ministrul sanatații am dispus ca putem funcționa dupa trei scenarii: verde, galben și roșu. (...) DSP-urile au…

- "Domnule Tataru, doamna ministru Anisie rugamintea mea ar fi ca astazi sa fie finalizat ordinul comun pentru deschiderea școlilor. Daca aveți puncte de vedere diferite, va rog sa discutați cu doamna vicepremier Turcan și sa armonizam, in așa fel incat maine sa publicam ordinul.", a spus Ludovic Orban…

- Asociația Your Educated Society (YES) raspunde nevoii de sprijin pentru elevii defavorizați și demareaza campania de donații “Un calculator pentru viitor”, sub eticheta #1calculator. Campania iși propune implicarea celor preocupați de educația și dezvoltarea copiilor, printr-un apel pentru donații…

- "Aseara a fost aprobata in sedinta de Guvern o Ordonanta de urgenta prin care am prorogat aplicarea modificarii numarului de ore la clasa pentru toate clasele si vom incepe anul acesta scolar cu clasa pregatitoare. Deci, incepand cu clasa pregatitoare vom reduce numarul de ore la clasa si vom prezenta…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara il acuza pe primarul Timișoarei ca ar fi inventat o noua regula pentru a pune piedici membrilor alianței in campania de strangere de semnaturi. Și nici nu ar fi prima oara...

- Viitorul an școlar va fi unul complet diferit pentru ca elevii vor invața in condiții cu totul speciale pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Aflata intr-o vizita la Iași, ministrul Educației, Monica Anisie a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca la nivelul Guvernului a fost creat un…

- Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti ndash; Invatamant Preuniversitar FNAP IP este o asociatie cu personalitate juridica, infiintata in octombrie 2005, are 35 de filiale si constituie platforma suport de manifestare deschisa tuturor asociatiilor, consiliilor reprezentative sau comitetelor de…