- ​Europarlamentarii au votat marți aprobarea Fondului pentru Tranziție Justa, urmând ca României sa îi revina suma de 1,95 miliarde de euro, a anunțat Virgil Popescu, ministrul energiei. Acesta a precizat ca fondurile vor fi folosite pentru a asigura tranziția spre o economie verde.…

- "Discuție aplicata despre redeschiderea tuturor școlilor și testarea profesorilor și a elevilor, impreuna cu parlamentarii și colegii noștri din București și Ilfov. (...) Guvernul trebuie sa renunțe la presiunea vaccinarii, asupra profesorilor și sa puna in aplicare, urgent, un plan concret de testare…

- Nicușor Dan s-a intalnit miercuri cu Virgil Popescu, ministrul Energiei, pentru a discuta despre situația sistemului de termoficare din București. Primarul general spune ca a reafirmat intenția Primariei Capitalei de a cumpara ELCEN, pentru „a avea un sistem de producție și distribuție a energiei termice…

- Cițu: Numarul romanilor vaccinați anti-Covid a trecut de 3,5 milioane Premierul Florin Cîțu la Maratonul de vaccinare de la Sala Palatului, București. Foto: Adriana Turea. România a înregistrat în ultimele 24 de ore peste 1.400 de noi infectari cu COVID-19,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca „sufera” pentru faptul ca fostul ministru al Economiei, Virgil Popescu, nu deține in continuare acest portofoliu, argumentand astfel „suferința”: „Realitatea este ca, in urmatorii ani, cum se zice, all it`s about economics”. „Virgil Popescu a fost unul dintre…

- ​Guvernul va aproba în ultima sedinta din aceasta luna atât Strategia Energetica a României, cât si Planul National Integrat Energie-Schimbari Climatice (PNIESC), a anuntat, miercuri, Virgil Popescu, ministrul Energiei."În ultima sedinta din aceasta luna vom…

- Nu este stimulativ ca energia prosumerului care este data in retea sa fie platita la un pret foarte jos si, de aceea, Guvernul va modifica acest lucru, pentru a se ajunge la o compensare cantitativa a energiei produse in plus, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Virgil Popescu, ministrul…

- Legea offshore va fi modificata pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, adica in vara, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, rugandu-i pe investitorii care asteapta aceasta lege pentru a debloca investitiile sa mai aiba „putintica” rabdare. „Va fi o initiativa parlamentara a coalitiei…