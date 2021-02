Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, deși a parasit fotoliul de Primar General al Capitalei, nu a disparut din peisajul politicii romanești. Nu a renunțat la aparițiile TV, dar nici la comentariile și critica la adresa actualei guvernari. Gabriela Firea și remunerația sa ca primar Ultima apariție TV a fostului primar, Gabriela…

- USR-PLUS l-a propus pe stomatologul Horia Tomescu in funcția de viceprimar al Bucureștiului. Saptamani intregi, Vlad Voiculescu i-a criticat pe liberali pentru ca ar fi amanat numirea sa in aceasta funcție, iar in campania electorala, Vlad Voiculescu a fost prezentat pe afișele USR-PLUS drept viceprimar…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea afirma ca au fost carantinate localitatile din judetul Ilfov, aflate in jurul municipiului Bucuresti, ca un manson”. ”Cum sa carantinezi zona metropolitana de Capitala?”, se intreaba fostul primar al Capitalei, afirmand ca ”haosul de la guvernare intrece orice…

- Gabriela Firea, fost primar general care locuiește în Ilfov, critica decizia autoritaților privind carantinarea localitaților din jurul capitalei și susține ca masura este absurda în condițiile în care foarte mulți bucureșteni și-au facut case în afara orașului, dar trebuie sa…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, ii reproșeaza fostului primar general al Capitalei , Gabriela Firea, ca a ignorat oferta unei companii a ministerului care voia sa dezvolte o centrala pentru producere de energie in cogenerare de inalta eficiența pe amplasamentul fostei Centrale Titan. „Unele probleme…

- ​​Cu sau fara lumini de sarbatori? Cât au cheltuit primariile pe beculețe ● Kurzarbeit va fi aplicat și dupa starea de alerta, dispare obligația pentru REVISAL ● RCA mai scump pentru șoferii profesioniști, dupa trei ani de liniște ● Google Pay, disponibil în România prin mai multe…

- Sedinta Camerei, care incepe la ora 16:00, are la primul punct al ordinii de zi ”Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, domnul Ludovic Orban, la solicitarea Grupului parlamentar PSD, cu tema "Stadiul elaborarii proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 si a proiectului Legii bugetului…