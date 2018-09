Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti seara, ca Liviu Dragnea ar trebui sa-si schimbe modul de lucru si sa renunte la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane, ceea ce nu crede ca se poate intampla, in caz contrar o retragere de la conducerea partidului fiind benefica.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea ii spunea in fața ca o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. In schimb, in culise dadea ordin ca oamenii din Ministere sa blocheze București.”Mi-am dat seama cam de jumatate de an de acest…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- 'Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu umbre, cu taieturi ale vremii pe fruntea mea. Si sunt foarte atent la modul in care privesc oamenii, cum ii analizez. E bine cand scoti din fiere, daca o scoti, dar e bine s-o faci in interior si acest lucru este, pentru partid, un…

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu a dorit sa mearga la nunta fiului lui Liviu Dragnea, liderul PSD, duminica seara la Palatul Snagov, au declarat surse politice pentru B1 TV și FLUX 24. Informația a fost dezvaluita in emisiunea Controverse realizata la B1 de Andrei Badin.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca dupa decizia ICCJ in Dosarul angajarilor ilegale la CJ Teleorman in care a fost condamnat in prima instanța Liviu Dragnea partidul are nevoie de unitate. Ea spera ca in cadrul Comitetului Executiv se vor lua cele mai bune decizii și menționeaza…