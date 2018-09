Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea face publica pe Facebook o scrisoare de sustinere a sa semnata de academicieni si artisti, care elogiaza activitatea sa de edil si climatul de liniste si echilibru pe care l-a instaurat, documentul facand referire la "contextul actual,

- Peste 30 de personalitati din Capitala - academicieni, scriitori, directori de teatre si muzee, actori si sportivi - au transmis duminica, printr-o scrisoare deschisa, un mesaj de sustinere pentru Gabriela Firea, primarul general afirmand, la randul sau, ca gestul acestora ii intareste convingerea…

- Sambata, in Piața Constituției, este programat un miting de susținere a Jandarmeriei Romane, ca urmare a situației create in urma protestelor din 10 august 2018. Potrivit Digi 24, din cererea depusa la Primaria Capitalei și aprobata, mitingul ar urma sa se desfașoare in intervalul orar 14-17 și in perimetrul…

- Primaria Capitalei va infiinta o retea metropolitana de centre dedicata diagnosticului si tratamentului afectiunilor oncologice ale femeilor din care vor face parte Clinica ”Sfanta Agatha” si patru centre medicale ambulatorii, a anuntat, marti, primarul general Gabriela Firea. In unitatile medicale…

- "Anul acesta, prin institutiile subordonate, Primaria Capitalei organizeaza si aceste tipuri de activitati, excursii sau tabere tematice, recreative, potrivit legislatiei in vigoare. 16.000, aproape 17.000 de elevi vor merge in aceste tabere prin Proedus in tara si in strainatate, 6.000 de studenti…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca peste 21.000 de copii au beneficiat de ajutorul de 2.500 de lei acordat de catre PMB. In total, primaria a acordat ajutoare de 12 milioane de euro.„A trecut un an de la debutul programului de sprijin financiar…

- Fostul președinte Traian Basescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care compara administrația locala dijn București, cu cea din Cluj-ncpoa.Basescu îl lauda în postarea sa pe Emil Boc, comparându-l pe edilul clujean cu Gabriela Firea, pe care o numește…