- Veniturile bugetului municipal pentru 2020 vor depasi 4,3 miliarde de lei si vor fi in crestere cu 11% fata de 2019. Cheltuielile sunt estimate la 4,6 miliarde de lei si sunt mai mari cu 9,4% fata de anul curent. Proiectul bugetului adoptat in doua lecturi de catre consilierii municipali la sedinta…

- Primaria Capitalei va taia aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara și Catedrala Mantuirii Neamului, de unde taie 20 milioane de lei. Proiectul de rectificare bugetara a fost aprobat in ședința CGMB de miercuri.Citește…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, candidatul desemnat de PLUS pentru Primaria Capitalei, a scris, vineri seara, pe Facebook, ca pretul Spitalului Metropolitan prezentat de Gabriela Firea a devenit de 2,5 ori mai mare, in doar doua zile, de la 400 de milioane la un miliard de euro. ”Cineva…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, joi, ca Bucurestiul nu figureaza in proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat, postat in urma cu o zi pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice. "Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea…

- Ludovic Orban a precizat ca suma minima necesara este de 4 miliarde de lei, iar ținta de deficit va fi cu mult depașita. De altfel, Florin Cițu a declarat, oficial, ca deficitul va fi de cel puțin 4%. "E necesara o creștere a bugetului la Ministerul Muncii de cel puțin doua miliarde de lei,…