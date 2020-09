Stiri pe aceeasi tema

- „Ma bucur foarte mult ca PNL a castigat la Iasi pentru prima data in acesti 30 de ani de democratie atat Primaria, cat si Consiliul Judetean. Aceasta este o victorie nu doar a PNL, ci este mai degraba o incredere pe care iesenii si-o pun in listele consilierilor locali si judeteni, primari. Ii…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a facut, vineri seara, la Digi24, o analiza a campaniei celor doi candidați principali la Primaria București: Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei, din partea PSD, și Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR PLUS.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca acel consilier despre care Nicusor Dan a spus ca ar fi avut beneficii din cumpararea Parcului Verdi este membru in Guvernul PNL si nu mai lucra in Primarie la momentul achizitiei parcului, in urma cu doi ani. "Am depus plangere penala impotriva…

- Candidatul independent la Primaria București, susșinut de PNL și USR-PLUS, Nicușor Dan, a anunțat, ieri, ca va intenta un proces civil impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, “pentru ca...

- Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, a transmis, din nou, luni, ca iși dorește trei dezbateri cu actualul primar al Capitalei, Garbiela Firea, care sa aiba loc in sala de consiliu a Primariei, la care sa participe toate televiziunile.

- Candidatul unic al Dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca, in loc sa se ocupe de rezolvarea situatiei in cazul Constanda, primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General o solutie fara fundamentare, care nu putea fi votata

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…

- Firea este cotata cu 45%, in timp ce Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR pentru Primaria București, are 38%. Surpriza vine de la prezența lui Viorel Catarama in sondaj cu o cota de 9%. El s-a facut remarcat in ultimele luni drept unul din liderii mișcarii care nu crede in pericolul reprezentat…