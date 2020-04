Stiri pe aceeasi tema

- Companiile municipale infiintate de Gabriela Firea au produs o paguba uriasa bugetului local. Salariile consiliilor de administratie cumuleaza peste 10 milioane de lei pe luna (peste 2 milioane de euro), arata Nicusor Dan, candidatul dreptei unite pentru primaria Capitalei.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, propune inchiderea temporara a parcurilor pentru a evita raspandirea COVID-19 in Capitala, dupa ce mai mulți romanii au ieșit in parc și la gratare in plina epidemie de coronavirus.„Dragii mei, Aceasta nu este izolare! Aceasta nu…

- Gabriela Firea a anuntat noi masuri in Capitala, pentru a stopa raspandirea coronavirusului. Edilul a adaugat ca Primaria Municipiului Bucuresti a sistat lucrarile la construcțiile din Capitala pentru o perioada de doua saptamani, astfel incat sa fie stopata raspandirea...

- Liderul consilierilor generali liberali la Primaria Capitalei Stelian Bujduveanu a criticat-o joi pe Facebook pe primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, pe care o acuza ca este „complet depasita” in privinta poluarii din Capitala. Acesta explica ca Firea a elaborat si aprobat Planul Integrat…

- Deși pe site-ul oficial al RADET, regia informeaza ca in acest moment sunt doar 3 blocuri afectate din cauza unei avarii, la rubrica "funcționare sub parametri" situația sta cu totul altfel. In sectoarele 2 și 3, 220 de blocuri au caldura și apa calda sub parametri. Reprezentanții RADET spun ca problemele…

- Trusele de prim-ajutor pentru persoanele care locuiesc in cladirile cu bulina roșie sunt obligatorii, a spus primarul general al Capitalei. Gabriela Firea a declarat ca in acest caz va respecta legea și va asigura prezența acestora in imobilele cu risc seismic. Primarul general a declarat ca a consolidat…

- Parcul auto din Romania a crescut la peste 8,2 milioane vehicule in 2018 asta in contextul in care infrastructura rutiera nu tine pasul, se arata in cel mai recent studiu PwC Digital Auto Report, potrivit Digi24.In București sunt 1,4 milioane de mașini inmatriculate oficial, la care se adauga…

- Bucureștiul risca sa se umple de gunoaie in cațiva ani. Avertismentul vine chiar de la primarul Capitalei. Gabriela Firea susține ca actualele gropi de deșeuri vor ajunge la capacitate maxima in patru ani. Soluția ar fi ca locuitorii sa colecteze resturile selectiv, ceea ce in acest moment, nu se...