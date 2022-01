Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul familiei și egalitații de șanse, anunta ca ea si sotul ei, primarul din Voluntari, Florentin Pandele, au din nou COVID, infectandu-se de la copii. De data aceasta, este vorba de varianta Omicron, care „e peste tot și se raspandește ca focul”, spune fostul primar al Capitalei.…

- Actrita, comedianta si prezentatoarea americana Whoopi Goldberg a fost testata pozitiv la COVID-19 si prezinta simptome usoare, relateaza marti EFE. Este ceea ce a anuntat luni Joy Behar, colegul de platou cu Whoopi la emisiunea "The View", scrie agerpres.ro."De ce sunt eu, in locul…

- Lloyd Austin a aflat duminica, 2 ianuarie, ca este infectat cu coronavirus. Secretarul american al apararii are simptome ușoare și a intrat in carantina pentru o perioada de cinci zile, timp in care va continua sa-și exercite atribuțiile, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . Șeful Pentagonului este…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic, campioana olimpica la Tokyo, a anuntat marti pe Twitter ca s-a infectat cu Covid-19, desi s-a vaccinat, si are "simptome destul de severe", transmite presa internationala. Desemnata cea mai buna sportiva elvetiana a anului, Belinda Bencic, care…

- Dana, unul dintre cei patru lei ai parcului, are febra, tușește și și-a pierdut pofta de mancare, potrivit veterinarilor.Niciunul dintre ingrijitori nu a fost testat pozitiv.In iunie, o leoaica dintr-o gradina zoologica din orașul indian Chennai a murit din cauza coronavirusului. Tot mai multe cazuri…