Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.



Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, a spus ca el a vazut-o pe Gabriela Firea in postura de "presedinte al Romaniei", avand in vedere ca are 'o suma intreaga de calitati care o recomanda', si a lansat un mesaj de unitate in vederea castigarii alegerilor locale si parlamentare de anul…