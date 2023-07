Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, 14 iulie, pe Facebook, ca deși Gabriela Firea „nu are nicio legatura directa” cu azilele groazei, demisia acesteia din Guvern a venit dupa „presiunea uriașa” generata in jurul acestui subiect.„Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna…

- Primarul orașului Voluntari, localitatea unde se afla „azilele groazei” cercetate de procurori, a comentat intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook demisia soției sale, Gabriela Firea, din Ministerul Familiei.„Bunul Dumnezeu ne este martor ca totul este bine regizat, impotriva Gabrielei și a mea!…

- Vicepreședintele PNL Robert Sighiartau a declarat joi, la Realitatea PLUS, ca PSD are o „problema” pe care trebuie sa o rezolve in Voluntari, acolo unde a funcționat unul din azilele groazei.Liberalul a afirmat ca primarul Florentin Pandele, soțul ministrului Familiei, Gabriela Firea, este „un fel…

- Primarul Pandele din Voluntari, soțul ministrului Gabriela Firea, a postat pe internet un mesaj dur la adresa purtatorului de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu. In textul pe care l-a postat pe facebook, edilul din Voluntari, Florentin Pandele, nu menționeaza numele lui Banescu,…

- Gabriela Firea se afla sub tirul unei parți a societații din București, dupa dezvaluirile șocante despre batranii care erau batjocoriți in cateva aziluri din Voluntari. Vina ministrului este aceea de a fi soția primarului Florentin Pandele, care este edil in localitatea in care se aflau azilurile.…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele (soțul Gabrielei Firea), susține ca nu știa despre existența azilelor groazei din orașul pe care il conduce de 23 de ani și a catalogat drept „un spectacol foarte bine pus la punct” momentul descinderii anchetatorilor la centrele de batrani: „Am avut impresia…

- N-avea cum sa nu iasa cu declarații in scandalul momentului și primarul din Voluntari, Florentin Pandele. Doar ca, deși este edil chiar in localitatea in care erau azilurile groazei, Pandele s-a pronunțat prea puțin in acest caz, și mai mult i-a luat apararea soției. Astfel, intr-o intervenție la Digi24,…

- Pandele nu vrea sa o lase pe Gabriela Firea sa candideze iar la Primarie: Perioada in care amandoi am fost primari a fost cea mai grea/ Becali are o alta parerePrimarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, și nașul sau, Gigig Becali, au intrat, miercuri seara, in direct la Romania TV, și au dezbatut…