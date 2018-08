Stiri pe aceeasi tema

- Ea sustine ca la mitingul organizat de PSD in 9 iunie, despre care s-a vorbit in acest context, in spatiul public, numarul de participanti declarati de organizatori in Piata Victoriei a fost de 250.000, iar in momentul de varf al evenimentului s-au inregistrat 380.000 - 400.000 de persoane, care…

- "Un alt domeniu in care in ultimii doi ani s-au realizat progrese semnificative, mai ales in comparatie cu ultimii 25 de ani, este cel al consolidarii cladirilor cu risc seismic. Daca in ultimele aproape trei decenii in Capitala au fost reabilitate doar 20 de cladiri, Primaria Capitalei a demarat,…

- Primaria Capitalei anunța ca demareaza, sambata, lucrarile de creare a benzii unice de transport pentru liniile de tramvai ale RATB 1 și 10, prin montarea unor stalpi de separare a liniilor de traficul mașinilor, informeaza mediafax. „Primaria Capitalei, prin RATB, demareaza maine, 7 iulie…

- Rezultate BAC 2018 EDU.RO. Absolvenții de liceu au aflat miercuri, 4 iulie, primele rezultate la Bacalaureat 2018 . In aceeași zi, ei pot depune contestații, iar rezultatele finale la Bacalaureat 2018, dupa contestații, vor fi afișate pe 9 iulie. Absolvenții de liceu au terminat joi, 28 iunie, examenul…

- CHIȘINAU, 2 iulie — Sputnik. Primarul general interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, și mai mulți reprezentanți ai Primariei sectorului 1 a municipiului Bucuresti au inspectat șantierul de reconstrucție a scarii de granit din Parcul „Valea Morilor". Reprezentanții celor…

- Lucrarile de reabilitare a podului de la Maracineni, in fapt termenul la care acestea vor fi finalizate, constituie obiectul unei noi intrebari adresate de catre deputatul liberal de Buzau Cristinel Romanescu ministrului Transporturilor, Lucian Sova. ,,Obiectiv strategic, podul de la Maracineni, pe…

- Primaria municipiului Chisinau anunta ca pe parcursul zilei de vineri, 11 mai 2018, pe anumite strazi va fi suspendat temporar traficul rutier, in legatura cu executarea lucrarilor de reparatie si intretinere curenta a infrastructurii rutiere.