Gabriela Firea a anunțat prelungirea programului pentru cuplurile infertile! Gabriela Firea (PSD), ministrul Familiei, a anunțat ca programul ”Fii o sansa” pentru cuplurile infertile va continua. Astfel, procedura de fertilizare in vitro va fi decontata cu 4.000 de euro. In program se pot inscrie femeile cu varste intre 25 si 45 de ani, care nu pot avea copii. „Prelungirea programului ”Fii o sansa” pentru cuplurile infertile inseamna decontarea pretului intreg pentru procedura de fertilizare in vitro. (…) Programul a functionat cu rezultate bune in Bucuresti, unde s-au nascut 556 de copii dupa o mie de astfel de proceduri”, a declarat Gabriela Firea. Aceasta a precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat luni ca programul pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele solicitari. Proiectul a fost introdus in planul de masuri economice si sociale „Sprijin…

- Programul de fertilizare in vitro, prin care cuplurilor infertile le vor fi decontați 4.000 de euro , a fost introdus in planul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca in urmatoarele doua-trei luni vor fi facute primele decontari. „Romania trece printr-o…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a declarat ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro. Programul de fertilizare in vitro a fost introdus in…

- Ministrul Familiei a declarat, luni, la prezentarea masurilor sociale, ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro.Programul de fertilizare in vitro…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat luni ca proiectul care vine in ajutorul cuplurilor infertile este deja transmis pe circuitul de avizare si in doua-trei luni vor putea fi platite primele decontari pentru proceduri de fertilizare in vitro. Programul de fertilizare in vitro a fost introdus…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat, luni seara, ca va continua programul ”Fii o sansa”, pentru cuplurile infertile, prin care se deconteaza cu 4.000 de euro procedura de fertilizare in vitro. Programul este dedicat femeilor cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani, care nu pot avea copii.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a prezentat, duminica, un proiect care prevede decontarea procedurilor de fertilitate pentru femeile intre 20 si 45 de ani, in valoare de 4.500 de euro. „Am publicat pe site-ul Ministerului Familiei un pachet de documente care se…

- Ministrul Familiei Gabriela Firea anunța un program național privind decontarea procedurilor de fertilizare in vitro, pentru cupluri sau persoane necasatorite, care vor putea beneficia de o suma maxima de 4.500 de euro. Un program demarat cand era primar general. „Am publicat pe site-ul Ministerului…