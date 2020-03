Stiri pe aceeasi tema

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata in data de 9 martie a.c., au fost adoptate mai multe masuri pentru pentru evitarea raspandirii infectiei cu COVID 19 coronavirus . Astfel, a fost aprobata suspendarea procesului de invatamant preuniversitar in unitatile…

- In Romania avem confirmate pana la aceasta ora 15 cazuri de imbolnaviri cu COVID-19. Ultimii doi pacienți sunt o femeie de 42 din București și o batrana de 70 de ani din Mureș. Incepand de astazi, de la ora 12:00, au intrat in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența…

- Incepand de astazi, 9 martie 2020, ora 12:00, intra in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus.Astfel, sunt sistate cursele aeriene catre și dinspre Italia.…

- Autoritatile din Romania au decis oprirea zborurilor din si catre Italia, pana la data de 23 martie, pe fondul cresterii numarului de cazuri de Coronavirus. “Masura este valabila pentru toate aeroporturile din Romania. Cei care vin indirect, prin intermediul unor zboruri cu escala, vor intra in carantina”,…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata azi, 2 martie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s a luat decizia ca regiunea Emilia Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto izolarii…

- Primarul General, Gabriela Firea, a spus, luni, ca observa ca in spațiul public se organizeaza „petiții și mitinguri impotriva vinietei Oxigen”, adaugand ca, daca este cazul, va face un referendum cu privire la aceasta taxa ce ar urma sa fie aplicata din luna martie. „Am vazut ca se organizeaza petiții,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca va fi inițiat un proiect de OUG, care vizeaza combaterea și prevenirea unor cazuri de infecție cu coronavirus, care face ravagii in China și nu numai. Decizia a fost luata duminica, dupa desfașurarea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.