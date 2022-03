Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, anunta, joi, intr-o postare pe Facebook, lansarea aplicatiei KidsUkraine, destinata gestionarii situatiei, in timp real, a copiilor ucraineni care sosesc in Romania. De la inceputul crizei umanitare din Ucraina, 528 copii au intrat…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prin Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și cu sprijinul UNICEF, a dezvoltat o aplicație care ofera autoritaților implicate in gestionarea crizei refugiaților informații in timp real.

- Ministerul Familiei siTineretului anunta, joi, ca a dezvoltat o aplicatie, KidsUkraine, pentru a oferi autoritatilor implicate in gestionarea crizei refugiatilor informatii, in timp real. Gabriela Firea afirma ca, astfel, in fiecare moment, institutiile statului stiu exact numarul locurilor disponibile,…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, a afirmat ca susține inițiativa ministrului Finanțelor de a solicita, la nivel european, resurse financiare pentru protejarea populației și firmelor romanești și spune ca Romania demo

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, a anunțat ca a inființat, in premiera, o direcție in ministerul pe care il conduce, pentru a susține copiii care provin din familii cu parinți plecați la munca in strainatate.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a anuntat un nou proiect de lege pentru eliminarea violentei si hartuirii la locul de munca, dupa ce, in Romania, anul trecut, "350 de femei au fost hartuite acasa sau la serviciu".

- Gabriela Firea, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, s-a intalnit joi cu reprezentantele a cinci dintre cele mai importante organizatii care militeaza pentru drepturile femeilor din Romania. "Femeile au aceleași drepturi cu barb

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca 50 milioane de euro din PNRR vor fi alocați pentru realizarea unui numar de 150 de servicii de zi la nivel local dedicate protecției copiilor. „50 milioane de euro din PNRR este suma ce va fi alocata pentru realizarea…