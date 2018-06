Soprana de renume internațional Angela Gheorghiu a criticat-o pe Facebook pe Gabriela Firea, dupa evenimentul de pe Arena Nationala de luni – iar Primaria a replicat marti seara. Va prezentam mesajul integral al Angelei Gheorghiu, dupa ce primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost huiduita ieri (n.r. luni) pe Arena Naționala. ”Sunt profund deziluzionata, stimata doamna primar […] The post Gabriela Firea a anunțat cați bani a incasat Angela Gheorghiu pentru un concert in Piața Constituției appeared first on Cancan.ro .