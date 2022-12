Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea susține ca 92% din bugetul de 620 de milioane de lei al Ministerului Familiei pentru anul 2023 merge catre proiecte și doar circa 8% catre funcționarea ministerului și a instituțiilor subordonate.

- Bugetul pe 2023 arata ca unele instituții vor avea bugete mai mici decat in acest an, iar altele precum cel al Familiei, condus de Gabriela Firea, mai mare chiar de 6 or, potrivit proiectului Ministerului Finanțelor.

- Administratiile locale pot depune proiecte in acest sens, singure sau in colaborare cu asociatii de profil acreditate, in urmatoarele doua luni.„Fac un apel la toti primarii din tara sa aplice individual, deci prin UAT-urile pe care le reprezinta, sau impreuna cu organizatii sau asociatii de profil…

- Ajutorul de 15.000 de lei pentru cuplurile sau femeile singure infertile cu varsta intre 20 și 45 de ani care vor sa faca fertilizare in vitro – FIV va fi acordat in doua tranșe, pe principiul “primul venit, primul servit”, in ordinea transmiterii dosarelor, conform regulamentului programului pentru…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul PSD al Finanțelor a schimbat paradigma de construcție bugetara astfel incat banii publici sa fie cheltuiți cu mai mare eficiența. Sau cel putin, sustine senatorul Ion Mocioalca, „se trece de la o bugetare economica la bugetarea funcționala“! Parlamentarul carasean mai considera…

- Municipalitatea baimareana a alocat pentru 14 proiecte suma de 442.000 lei, reprezentand finanțari nerambursabile pentru domeniul Cultura, sesiunea a II-a. ”Municipiul Baia Mare a demarat in luna august a doua sesiune de finanțare pentru anul 2022. Suma alocata de la bugetul local pentru a doua sesiune…

- Anunțul a fost facut luni de ministrul Familiei, Gabriela Firea, care a transmis ca a fost pus in dezbatere publica un ordin comun intre Ministerului Familiei și Ministerul Muncii, privind aprobarea procedurii de stabilire și plata a alocației lunare de plasament. ”Vin cu vesti bune pentru copii aflati…

- Tinerii aflati in plasament care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi lunar 2.500 de lei, pana la 26 de ani. Familiile care au in plasament copii vor primi 420 de lei in plus pe luna pentru fiecare copil, potrivit ministrului Familiei, Gabriela Firea. Potrivit unui Ordin comun…