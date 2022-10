Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta marti ca a depus in Parlament, impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, un proiect de lege privind obligatia de a asigura 30% femei pe liste la alegerile locale si in consiliile de administratie ale companiilor de stat. Ea precizeaza…

- Senatul a adoptat tacit, marti, propunerea legislativa care vizeaza reducerea varstei minime de la care tinerii pot vota la alegerile locale si europarlamentare de la 18 ani la 16 ani. Proiectul va fi dezbatut de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz, potrivit Agerpres. Fii la curent…

