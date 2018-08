Gabriela Firea: 106 ambulanțe de urgență pentru București - Ilfov Gabriela Firea a anuntat, miercuri, semnarea contractului pentru achizitia a 106 ambulante de urgenta destinate Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov (SABIF), valoarea acestuia fiind de 8,7 milioane de euro.



"Castigatorul acestei licitatii este compania Deltamed. (...) Aceste ambulante de urgenta sunt marca Volkswagen si vor fi livrate pe parcursul unui an de zile, incepand cu luna noiembrie a acestui an, iar cele mai multe vor fi livrate pana in luna februarie. Valoarea totala a acestui contract e de 8,7 milioane de euro, din care 4,6 milioane de euro e suma provenita din dividendele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

