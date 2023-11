Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela și Valentin au devenit parinți de curand, iar micuțul Tudor Gabriel a fost botezat. Fanii s-au intrebat daca tatal copilului a fost la botez, iar tanarul a publicat o fotografie prin care a dat raspunsul.

- Este deja evident faptul ca Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, sezonul 5, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Ei bine, dupa ce au anunțat, in vara acestui an, ca vor deveni parinți, cei doi au decis sa faca și pasul cel mare, unindu-și astfel destinele. Iata…

- Gabriela de la Mireasa sezonul 6 a nascut in urma cu cateva saptamani. Aceasta a postat pe Instagram o fotografie cu nou nascutul, care este in caruț. Chipul nu i se vede, semn ca fosta soție a lui Valentin nu vrea sa-l expuna pe cel mic.

- Ziua de astazi a fost speciala pentru Maria Roman și soțul ei. Partenerul fostei concurente de la Mireasa și-a sarbatorit ziua de naștere, asta pentru ca a implinit 33 de ani. Maria Roman a postat cateva imagini emoționante cu soțul și fiul lor.

- Daca la inceputul lunii august, Roberto se afișa alaturi de noua sa iubita, ultimele postari ale fostului concurent de la Mireasa i-au pus pe ganduri pe fani, asta pentru ca nu ar fi forma un cuplu cu Gabriela.

- Irina și Alex de la Mireasa au format un cuplu pentru scurt timp, ca mai apoi sa ajunga la concluzia ca nu se ințeleg și ca le este mai bine separat. De curand, cei doi s-au afișat impreuna, iar ipostazele in care au fost surprinși au ridicat semne de intrebare in randul fanilor.

- In urma cu o zi, la botezul fiicei lui Sese și a Giovanei, Sabrina și Perneș au aparut impreuna la eveniment, dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu mai sunt impreuna. Ipostazele in care s-au afișat cei doi la petrecere nu mai lasa loc de interpretari, asta pentru ca s-au impacat.

- Inimioara, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7, s-a casatorit cu iubitul ei. Tanara a stralucit in ziua cea mare și pare ca și-a gasit liniștea alaturi de Cristian, cel care i-a devenit soț.