- Autoritațile spaniole au fost nevoite sa reintroduca unele restricții din cauza cazurilor in creștere de COVID-19 . In sudul Spaniei, in regiunea Andaluzia, purtarea maștii pentru a prevenim infectarea cu noul coronavirus a devenit obligatorie atat in ​​spații deschise, cat și in spații inchise, indiferent…

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Oamenii nu respecta distanțarea sociala, nu poarta maști, stau foarte aproape unii de alții, fiind prinși intr-o hora in care se țin de maini. Din imagini se vede ca in zona nu exista forțe de ordine care sa ii sancționeze pentru ca nu respecta masurile de distanțare sociala impuse prin starea de…

- Experții de la Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din SUA anunța ca inotul in apa cu clor nu reprezinta un pericol și o modalitate de infectare cu noul coronavirus. Cantitatea medie de clor dintr-o piscina va ucide virusul – spun experții americani in sanatate publica, potrivit New York Post…