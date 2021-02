Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristoiu a trait drama vieții ei! Vedeta a fost batuta și sechestrata de iubitul turc, dupa ce a fost acuzata ca i-ar fi fost infidela. Bruneta inca se afla sub șoc, insa pare ca nu vrea sa ia vreo masura impotriva barbatului cu mulți ani mai in varsta decat ea.

- Marius Șumudica, antrenor la Galatasaray? Presa turca susține ca au aparut zvonuri ca tehnicianul roman care s-a desparțit de Gaziantep ar fi un „plan B” la forța din Istanbul, unde Fatih Terim are o relație tensionata cu președintele clubului. ...

- Paul Surugiu, sau Fuego cum il cunoaște publicul romanesc, ca noi toți, are nostalgii. Mai ales cand vine vorba de Craciun și de copilarie. Recent artistul a depanat cateva amintiri din copilaria sa, și despre momentele petrecute cu familia de Craciun. Fuego și nostagia Craciunului in familie Suntem…

- Raluca Moianu (51 de ani) a cunoscut celebritatea cu emoționanta emisiune ”Iarta-ma”, difuzata de TVR 1, in perioada 2000-2007. Vedeta tv cu par balai reușea atunci, ca prin magie, sa-i impace pana și pe cei mai inverșunați invitați. Iata insa ca, dupa acest munte de notorietate, Raluca a decis sa se…

- Mara Banica a marturisit, cu ocazia zilei sale de naștere, ca singurul lucru pe care și l-ar mai dori este sa devina, din nou, mamica. Vedeta se afla intr-un punct al vieții in care nu are regrete, insa un copil sau doi ar face-o și mai fericita.

- Bomba in lumea mondena! Giani Kirița ar fi și el implicat in evenimentul anului – dosarul gruparii mafiote in care e subliniat adanc numele lui Alex Bodi. Ce s-ar fi intamplat cu vedeta și cum a reușit sa ajunga in scandal? Giani Kirița, implicat in dosarul lui Alex Bodi? Unul din cei mai cunoscuți…

- Cristina Ciobanașu s-a afișat cu ochii in lacrimi pe rețelele de socializare. Cantareața a povestit ca a trait o emoție atat de puternica, incat nu a mai putut sa se concentreze la condus și a tras mașina pe dreapta. Iata ce a facut-o pe vedeta sa planga!