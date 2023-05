Stiri pe aceeasi tema

- Putin `le interzice oficialilor sa demisioneze ca sa nu lase impresia vreunei infrangeri`”In plan privat, se pare ca mulți oficiali ruși se arata extrem de sceptici in privința razboiului”, afirma Ministerul britanic al Apararii CITESTE SI BREAKING NEWS Frații Tate vor sa scape de arestul la…

- Aza Gabriela a trecut rapid peste desparțirea de Dragoș Nedelcu, fotbalistul echipei Farul Constanța. Artista a acordat un interviu in care a dezvaluit ca noul ei iubit este un om de afaceri care o susține foarte tare, in toate privințele, dar nu a vrut sa spuna despre cine este vorba. Cei doi au planuri…

- Ciprian susține ca iubita lui s-a schimbat, dupa ce a adus pe lume o fetița. Barbatul a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca femeia nu a vrut sa-l recunoasca in certificatul de naștere al copilului și ca nu l-a mai vazut de un an pe cel mic, asta pentru ca este plecata in Olanda.

- Un barbat din orasul Tasnad a fost retinut dupa ce si-a hartuit fosta concubina, incalcand ordinul de protectie, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, citat de Agerpres.

- Sebastian susține ca a fost jefuit de iubita mai tanara cu 29 de ani, iar aceasta ar fi plecat cu 13.000 de euro. Sebastian a depus plangere la poliție, insa nu s-au luat masuri. Fosta iubita a lui Sebastian raspunde acuzațiilor și susține ca este nevinovata, motiv pentru care barbatul nu poate demonstra…

- Cristina a marturisit care este motivul pentru care a decis sa il paraseasca pe tatal copiilor. Fosta iubita a lui Gabița de la Clejani susține ca acesta juca la jocurile de noroc, consuma alcool, dar și substanțe interzise. Cristina susține ca fostul ei iubit nu contribuia cu bani și este susținuta…

- Dupa ce Fulgy a comentat acuzațiile aduse de fosta sa iubita, Bia Khalifa a facut alte declarații care l-au deranjat pe fiul Clejanilor. Blondina susține ca Fulgy ar fi fost un barbat gelos și ar fi fost deranjat, atunci cand a vazut ca inca ține legatura cu Tudor Sișu.

- Acuzații deosebit de grave la adresa unui artist de la noi din țara! Fosta partenera de viața a barbatului a scos la iveala detalii neștiute despre el, deși in aparența și mai ales pe scena este un artist iubit și apreciat de foarte mulți fani. A abuzat-o, a lovit-o a terorizat-o, a amenințat-o cu moartea,…