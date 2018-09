Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o poveste de dragoste cum rar ți-e dat sa intalnești in lume. Dupa mai multe probleme și traume traite in trecut, cei doi soți traiesc in prezent cea mai frumoasa perioada din viața lor. Iar astazi e motiv de bucurie in familia lor: cantarețul implinește o frumoasa…

- Mare i-a fost surpriza Gabrielei Cristea dupa ce marti seara a anuntat in emisiunea "Te iubesc de nu te vezi" ca se apuca de pus la pariuri. Un mare pasionat de fotbal, Tavi Clonda, sotul Gabrielei Cristea, atat a asteptat din partea sotiei sale pentru a-i face pe plac.

- Weekend plin de bucurie pentru Gabriela Cristea. Frumoasa prezentatoare se relaxeazE cum altfel decat alEturi de familia ei, in frunte cu feti:a sa simpaticE. Gabriela Cristea "i Tavi Clonda au o minune de copil, care le face fiecare zi specialE.

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea sunt unele dintre cele mai iubite vedete din Romania. Faptul ca au impartasit de fiecare data totul cu fanii, i-au tinut mereu la curent cu tot ce fac, toate aceste lucruri ii fac pe Tavi Clonda si pe Gabriela Cristea sa fie aproape de fanii lor.

- Bucurie de nedescris in viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea. Cei doi fericiti parinti au astazi un mare motiv de bucurie. Micuta lor, Bella Victoria Margot, a implinit noua luni de cand a venit in viata lor.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au facut un pas important astazi! La nici un an de cand Victoria a venit pe lume, cei doi parinti au decis sa renunte la un element care le-a fost de mare ajutor pana acum.