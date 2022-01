Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au proiectat singuri casa, inainte de casatorie, iar acum locuiesc intr-o vila de lux din zona Corbeanca, așa cum și-au dorit. Casa este suficient de mare pentru ei și cele doua fetițe pe care le au impreuna. „Noi, cand ne-am apucat de casa asta, nu eram casatoriți.…

- Dupa Sarbatorile petrecute intr-un cadru restrans, in familie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis sa scape de monotonie și au plecat intr-o vacanța cu fetițele lor. In aceste momente, cei patru se afla in zborul care ii va duce la destinația aleasa, aceasta fiind prima calatorie cu avionul de…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda ne-au invitat in casa lor din Corbeanca, gata decorata de Sarbatori, pentru a ne povesti despre experienta lor de cuplu si parinti in pandemie: cum s-au descurcat cu crestea fiicelor Iris si Victoria fara bona si ce se intampla intr-un cuplu atunci cand carierele celor…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au bucurat de trei zile pe cinste la munte, acolo unde au mers fara fetițele lor. Cei doi soți și-au lasat copii la bunici și au decis sa plece singuri la distracție.

- Nu este deloc ușoara viața de mama, iar asta o spune chiar Gabriela Cristea. Prezentatoarea de la Antena Stars a povestit ce probleme a avut noaptea trecuta. Nici dimineața aceasta nu a fost prea buna pentru soția lui Tavi Clonda. Gabriela Cristea nu și-a inceput ziua tocmai bine. Prezentatoarea TV…

- Familia Gabrielei Cristea s-a infectat cu coronavirus. La emisiunea ”Mamici de pitici cu lipici”, difuzata la Antena Stars, prezentatoarea de televiziune a vorbit despre simptomele avute de membrii familiei. Ea a spus ca și vecinii au dat dovada de solidaritate și sunt alaturi de ea. Gabriela Cristea…

- Gabriela Cristea a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar la scurt timp au fost infectate și cele doua fetițe, dar și soțul acesteia. Prezentatoarea de la Antena Stars s-a ingrijorat pentru copiii ei, insa, din fericire, micuțele nu au o forma foarte grava a virusului. Toata familia Gabrielei…