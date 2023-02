Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au gandit sa vanda casa și sa iși construiasca alta. Invitata in emisiunea „Xtra Night Show”, prezentatoarea de la Antena Stars a spus de ce vor sa schimbe locuința. Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au construit o casa spectaculoasa in care au investit foarte mulți…

- Gabriela Cristea are o familie de invidiat alaturi de Tavi Clonda, iar cei doi simt mereu nevoia de o schimbare. Acum, prezentatoarea TV a decis sa iși schimbe casa in care locuiește din mai multe motive, spunand ca vecinii s-au speriat atunci cand au aflat.

- Gabriela Cristea a mers in cabinetul medicului stomatolog, iar intregita prezentatoare de la Antena Stars a avut parte de o schimbare radicala. Gabriela Cristea le-a marturisit fanilor de pe rețelele de socializare ca a decis sa-și puna aparat dentar invizibil și a dezvaluit cum se simte dupa intervenție.

- Gabriela Cristea ”a dat din casa” in ediția din aceasta seara a reality show-ului ”Mamici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars. Aflați in vacanța in Tenerife, prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au vorbit despre problema pe care o are vedeta, dar și restul familiei.

- Gabriela Cristea s-a lansat in afaceri și și-a deschis doua businessuri in doar cateva luni. Prezentatoarea are un atelier de haine și un studio foto intr-un apartament din Dorobanți. Pe plan profesional, Gabriela Cristea pare ca se descurca foarte bine. Recent, prezentatoarea de la Antena Stars și-a…

- Gabriela Cristea a povestit fanilor sai ca are cateva probleme cu fetele sale, pentru ca nu mai reușește sa se ințeleaga cu ele. Prezentatoarea de la Antena Stars a cerut sfatul celor care o umaresc pe rețelele de socializare.Gabriela Cristea simte ca a ajuns la capatul puterilor și are nevoie de sfaturi…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost intr-o vacanța, in Tenerife, la inceput de an. Fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu prezentatoarea de a disparut o perioada de pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput anul cu o vacanța in Tenerife, unde și-au incarcat bateriile…

- Gabriela Cristea a incantat privirile fanilor de pe Instagram cu un portret induioșator de familie. Prezentatoarea TV de la Mireasa - Capriciile Iubirii s-a lasat fotografiata in ipostaze emoționante alaturi de Tavi Clonda și cele doua fiice ale lor.