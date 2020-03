Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, impreuna cu celedoua fetițe, au ales sa se autoizoleze pe durata pandemiei de coronavirus,pentru a proteja propria familie, dar și pe cei din jur. Cu toate ca, in mod evident, celebrul cuplu a trebuit sarenunțe la unele rasfațuri, limitandu-se la cele necesare…

- "Departamentul de Sanatate Publica din Riverside County a declarat o urgenta de sanatate publica in Coachella Valley dupa confirmarea unui caz local de coronavirus (COVID-19). Ca urmare, BNP Paribas Open nu va avea loc din cauza ingijorarilor privind coronavirusul si pentru securitatea participantilor…

- Clubul Borussia Dortmund si-a anulat turneul din vara din Asia din cauza riscurilor asociate cu epidemia de coronavirus, scrie dpa. "Ne pare foarte rau pentru ca stim cat de multi oameni de acolo doreau sa ne vada'', a declarat Carsten Cramer, unul dintre reprezentantii gruparii. BVB nu a indicat…

- Anuntul a fost facut de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Anul trecut, competitia a fost castigata de Hizkel Tewelde din Eritreea la masculin si de Nancy Kiprop din Kenya la feminin. In Franta s-au inregistrat pana in prezent 73 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus.

- Agentia Mondiala Anti-Doping a anuntat anularea simpozionului sau anual prevazut la Lausanne in luna martie, dupa ce Elvetia, in tentativa de a bloca raspandirea epidemiei de coronavirus, a interzis marile evenimente pe teritoriul sau, relateaza AFP. Intr-un comunicat al presedintelui Witold Banka,…

- Elvetia a decis vineri sa interzica cel putin pana la 15 martie orice eveniment public sau privat la care ar participa mai mult de 1.000 de persoane, din cauza epidemiei cu noul coronavirus care a contaminat noua persoane pe teritoriul sau, scrie AFP.

- Salonul Auto de la Geneva, unul dintre cele mai importante evenimente ale primaverii, va fi anulat, scrie presa elvețiana. Decizia vine dupa de autoritațile elvețiene au decis sa anuleze toate evenimentele la care urmau sa participe mai mult de 1.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in toata țara, dar și in afara. De foarte multe ori este invitata peste granițe sa incante romanii care s-au stabilit acolo. Citește și: CORONAVIRUS in Italia. Artist roman, marturie din infern: ”E panica…