- In timp ce unii artiști resimt din ce in ce mai mult perioada pandemiei, altora le merge din plin. Așa se intampla și in cazul lui Tavi Clonda. Deși nu mai susține concerte, soțul Gabrielei Cristea se implica tot mai mult in proiectele TV. Tavi Clonda le-a marturisit urmaritorilor de pe Instagram ca…

- Acum are o soție prezentatoare și o familie de care e tare mandru, chiar și o cariera de care e mulțumit, dar de-a lungul anilor a trecut și prin experiențe neplacute. Tavi Clonda, soțul prezentatoarei Gabriela Cristea, a fost la un pas de moarte. Mama lui, Elena Clonda, și-a deschis sufletul și a facut…

- Gabriela Cristea a facut noi declarații dupa ce Maria Constantin i-a adus jigniri, numind-o „a cincea soție, supraponderala și rea”. In aceasta seara, in cadrul emisiunii Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea, difuzata pe Antena Stars, fanii au aflat și care a fost reacția lui Tavi Clonda dupa ce a aflat…

- Gabriela Cristea revine la formatul care a consacrat-o. Dupa o lunga așteptare, care intre timp i-a adus proiectul ”Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea”, vedeta Antena Stars va prezenta noua producției a stației, ”Mireasa: Urzeala soacrelor”, o extensie a reality show-ului ”Mireasa”, de la Antena 1,…

- Gabriela Cristea a fost intotdeauna o persoana deschisa atunci cand a venit vorba despre familia ei. Fanii au putut sa afle detalii interesante despre aceasta, prin intermediul contului de socializare. Recet, Gabriela și Tavi Clonda au vorbit despre relația cu nașii Cristina și Madalin Ionescu.„Nu prea…