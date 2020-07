Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai indragite prezentatoare tv de la noi care de-a lungul timpului s-a luptat insa cu greutatea, dar acest lucru nu a impiedicata sa aiba o frumoasa cariera in televiziune.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, printr-un comunicat de presa, ca 125 cetațeni romani aflați in strainatate pe vase de croaziera „In continuarea demersurilor intreprinse pentru...

- Canotorii din lotul național al Romaniei, din care face parte și Florin Arteni Fantanaru, de la CSM Suceava, au revenit, incepand de luni, la baza de pregatire de pe lacul Snagov. Tanarul canotor roman in varsta de doar 19 ani a reluat pregatirile specifice, pe apa, pentru campionatele europene de ...

- Atacantul Gonzalo Higuain a revenit, vineri, in Italia, dupa ce a ramas mai mult timp in Argentina, alaturi de mama sa bolnava. Lotul echipei Juventus este acum complet.Higuain (32 de ani) a parasit Torino in 19 martie si, potrivit, presei italiene, va sta doua saptamani in carantina, inainte…

- Liderului PSD, Marcel Ciolacu, i s-a facut rau in timpul conferinței de presa in care prezenta programul partidului pentru ieșirea din criza. Ciolacu a refuzat ambulanța și a plecat la spital cu mașina de serviciu. Primul set de analize medicale au ieșit insa bine și starea de sanatate a acestuia este…

- Cantareata engleza Adele a revenit pe Instagram la o zi dupa ce a implinit varsta de 32 de ani cu un mesaj in care isi exprima aprecierea pentru lucratorii din prima linie impotriva Covid-19 si o fotografie care o prezinta complet schimbata fizic.Adele a implinit 32 de ani pe 5 mai, iar miercuri…

- Veneția a fost din nou plina de oameni, dupa aproape doua luni de carantina. Localnicii au fost turiști in propriul oraș. Deplasarile intre provinciile italiene sint strict controlate, iar strainii inca nu au cum sa ajunga in laguna. Vremea a fost perfecta, iar apa de pe canale a fost mai curata ca…