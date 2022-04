Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și-a facut o schimbare radicala de look. Prezentatoarea de la Antena Stars a apelat la un hairstylist pentru tunsoarea cea noua, iar rezultatul a fost pe placul fanilor sai. Prezentatoarea de la Mireasa – Capriciile Iubirii s-a tuns și le-a prezentat noul look și fanilor sai de pe Instagram.…

- Gabriela Cristea și-a surprins prietenii virtuali cu o schimbare de look neașteptata. Prezentatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii a publicat o imagine la scurt timp de la vizita la coafor. Iata cum arata acum.

- Gabriela Cristea a recunoscut ca a fost inșelata in trecut, dar și ce a facut atunci cand a aflat de amanta iubitului ei. Prezentatoarea de la Antena Stars este acum casatorita cu Tavi Clonda, iar impreuna au familia mult visata.Gabriela Cristea a asistat la confesiunea unei concurente de la „Mireasa”,…

- Inimioara a avut parte de o surpriza in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, prezentata de Gabriela Cristea. Tanara și-a auzit pentru prima data mama de cand a intrat in show-ul matrimonial, iar momentul a fost unul extrem de emoționant.

- Maria, Liviu și Anca de la Mireasa au fost prezenți in platoul Capriciile Iubirii alaturi de Gabriela Cristea. In vreme ce a existat o confruntare intre Maria și Liviu, Anca a venit sa clarifice zvonurile despre o eventuala relație a ei cu barbatul.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au vrut sa profite de cateva clipe pline de rasfaț și relxare weekend-ul acestea, insa doar ei doi, fara cele doua fetițe pe care le au impreuna. Iata ce destinație de lux au ales!

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 8 ani, sunt casatoriți și au impreuna 2 fete. Prezentatoarea TV a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de o imagine realizata cu mulți ani in urma, pe vremea cand nu era inca mama.„8 ani de cand am facut poza asta,…

- Incepand din 24 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 19:30, aftershow-ul Mireasa –Capriciile iubirii revine la Antena Stars cu cel de-al doilea sezon. Asa cum si-a obisnuit deja telespectatorii, Gabriela Cristea va aduce in atentia telespectatorilor un continut unic, in care vor fi dezbatute…