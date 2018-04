Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea momentului in showbiz! Gabriela Cristea revine pe micul ecran, dupa o perioada indelungata de timp in care s-a dedicat cresterii fetitei sale, Bella Victoria Margot. Frumoasa...

- Artista a primit o oferta de nerefuzat! Va prezenta un format de weekend, alaturi de un celebru chef! Indragita cantareața Oana Radu va prezenta emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, alaturi de Nicolai Tand, unul dintre cei mai populari chefi din Romania. ”Am o colega noua care vine cu un suflu…

- Gabriela Cristea a recunoscut daca ar fi avut un mare defect fizic, de care sa fie total nemulțumita, s-ar fi lasat fara ezitare pe mana medicului estetician. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda și este mama unei fetițe care se numește Victoria…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o fetița superba și statutul de parinți le priește. Libertatea i-a provocat la un test fulger pentru a vedea cat de compatibili sunt cei doi indragostiți. Rezultatul atesta ca se cunosc destul de bine, chiar…

- Dana Rogoz se intoarce pe tv, la postul care a lansat-o! Actrita se alatura emisiunii „Ma insoara mama”, pe care Pro TV o pregateste pentru acest inceput de an. Ea va prezenta reality-show-ul alaturi de Gabriel Covesanu, cunoscut publicului larg drept Cove.