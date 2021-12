Stiri pe aceeasi tema

- Intre Bianca Dragușanu și Victor Slav sta sa inceapa scandalul. Dupa ce prezentatorul anunța ca vrea sa-și ia fetița la el de Craciun, Bianca Dragușanu reacționeaza. Ea exclude din start varianta sa mearga la acesta și ii trimite sageți ca nu petrece timp cu ea indeajuns.

- Brigitte Pastrama lucreaza cot la cot cu soțul ei la amenajarea atelierului de Craciun. Vedeta iubește sarbatorile de iarna și iși dorește ca totul sa iasa perfect. Frumoasa bruneta este atenta la cele mai mici detalii și are grija ca lucrurile sa fie decorate dupa bunul ei plac. Ea s-a ocupat de aranjarea…

- Andreea Balan a avut parte de o intamplare neașteptata chiar la miezul nopții, atunci cand a coborat din dormitor la bucatarie ca sa iși faca un ceai. Artista a povestit situația cu care s-a confruntat seara trecuta. La ora 12 noaptea, Andreea Balan a coborat in bucatarie sa iși faca un ceai, insa……

- Simona Gherghe a anunțat ieri ca sambata, 6 noiembrie, nu va fi prezenta la gala „Mireasa”, iar locul ei va fi luat de Gabriela Cristea, pe care concurenții o cunosc deja. Vedeta nu a dat foarte multe detalii, insa a precizat ca nu este nimic grav.Simona Gherghe a explicat in cadrul unei emisuni TV…

- Gabriela Cristea nu are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai controversate și populare vedete de televiziune din Romania. Celebra bruneta a ținut prima pagina a publicațiilor mondene de-a lungul anilor, cu viața ei amoroasa tumultoasa. Cine au fost barbații din viața Gabrielei Cristea…

- Gabriela Cristea are parte de o zi cu emoții mari, in care și-a dat seama ca fetița ei Victoria a crescut. Fiica cea mare a prezentatoarei a implinit 4 ani, azi, iar vedeta a marcat evenimentul cu un mesaj impresionant și o serie de fotografii de la nașterea micuței pana in prezent.